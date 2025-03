“Muchas similitudes al 2004″: En Once Caldas están ilusionados con la Copa Sudamericana

Once Caldas

Once Caldas se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras superar a Millonarios y ya conoce a los rivales que enfrentará: Fluminense (Brasil), Unión Española (Chile) y San José de Oruro (Bolivia).

PUBLICIDAD

Entonces, Felipe Trujillo, el gerente general del ‘Blanco Blanco’ dio algunas palabras que ilusionan a la hinchada de cara a su regreso a copa internacional.

Le puede interesar: “Deberá renunciar”: Melissa Martínez explicó la manera para que América clasifique en Sudamericana

En la ceremonia en Asunción, donde se llevó a cabo el sorteo tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, dijo presente Felipe Trujillo, quien mostró toda la ilusión que hay en el equipo por estar nuevamente en un torneo internacional, más de dos décadas después del mítico título en ‘La Gloria Continental’.

Según el gerente, aquel equipo que ganó el torneo más importante del continente, se parece mucho a la nómina actual. Además, de que ambos contaban con la presencia de Dayro Moreno: “Los años recientes no han sido positivos para el fútbol colombiano, pero el equipo que tenemos en Once Caldas en esta oportunidad tiene muchas similitudes a lo que fue el Once Caldas de 2004 campeón de la Copa Libertadores. Un equipo de guerreros, de obreros, de pronto, sin grandes nombres, pero muy unidos como grupo”.

De igual manera, aseguró que no pueden mirar por encima del hombro a sus rivales, sino que los respetarán e intentarán ganar el grupo, o así sea, quedar segundos:

“Hay que ser respetuosos como rivales, sabemos que la actualidad de Fluminense es muy importante, pero hay que competir de igual a igual.

PUBLICIDAD

Para los equipos brasileños no ha sido fácil históricamente jugar en Manizales. A Chile vamos a ir a jugar con toda. A Bolivia, a pesar de la altura, hay que ir a sacar los puntos, entonces tenemos ilusiones. Si no pasamos de primeros, hay que pelear por el segundo puesto".