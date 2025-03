“Damos valor al FPC”, Andrea Guerrero sacó pecho por el aporte de Win Sports a nuestro fútbol

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, estuvo al aire en el programa matutino del canal que transmite el fútbol colombiano en donde se sintió orgullosa del aporte que le dan a nuestro balompié.

PUBLICIDAD

Todo se dio en medio del anuncio que dicho canal superó el millón de suscriptores en medio de sus diferentes plataformas, algo que quisieron reconocer.

En medio de la charla, la periodista y ahora dirigente, señaló que la liga de nuestro país es la tercera del continente que más recibe en derechos de televisión y eso es gracias a ellos que sacan un importante porcentaje de sus ingresos directo a los clubes.

Vea acá: David González recibió recia sanción y multa por hablar del árbitro de Junior vs Millonarios

Ingresos de televisión al fútbol colombiano

Andrea Guerrero resaltó que “somos una fuente de ingreso para los equipos del fútbol colombiano. Nosotros entregamos y cada año decimos: con esto estamos agregando valor al fútbol colombiano. Somos la tercera Liga de Suramérica, después de Brasil y Argentina, somos nosotros quienes entregamos el mayor valor por los derechos del fútbol y eso nos hace sentir orgullosos”.

Además, reconoció que “no ha habido un solo día en el que nos hayamos retrasado (...) en medio del momento económico del país con la incertidumbre, lo que hemos vivido de altibajos, hace que no todo el mundo tenga esa estabilidad. Nosotros la hemos tenido hacia el fútbol colombiano que es algo que en Colombia no se puede dar por sentado”.

El porcentaje de Win Sports a los equipos

“El 60 % de los ingresos que llegan a Win van para los equipos y queremos transmitirles a las personas que apoyen a sus equipos de esta manera”, agregó la presidenta del canal.

Solo superados por Brasil y Argentina, los derechos de televisión del fútbol colombiano son los terceros de toda Suramérica, algo que quiso rescatar Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, canal que destina el 60% de los ingresos a los clubes y que ya superó el millón de suscriptores.