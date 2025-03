“Posan de angelitos”: Carlos Antonio Vélez trató de indelicado e incumplido a Juan Pablo Ángel

Daniel Muñoz es uno de los mejores laterales de la Premier League y desde su llegada al Crystal Palace ha impactado de manera positiva en el equipo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay un problema con relación a su fichaje con el equipo inglés, razón por la cual, Carlos Antonio Vélez, le cayó con todo a Juan Pablo Ángel.

Vea también: David González explicó realmente por qué sacó a Leo Castro: “A continuar con esa energía”

Juan Pablo Ángel, el exfutbolista de la Selección Colombia es el representante de Daniel Muñoz, y aunque el lateral está en la mejor liga del mundo, recibió una grave acusación por cuenta de Rubén Darío, quien era agente del futbolista cuando estaba en Genk.

Según dijo Rubén Darío, no han percibido nada del dinero correspondiente al traspaso del Genk al Crystal Palace y fue precisamente Juan Pablo Ángel quien se hizo cargo del negocio: “Ángel se enfrentó al club y fue el que manejó todo, y hasta este momento no nos han pagado, y no hemos visto nada positivo, ni una respuesta de ellos”, explicaron en el VBar Caracol.

Así mismo, Rubén Darío aseguró que no ha recibido ninguna respuesta por parte de Juan Pablo Ángel ni de Daniel Muñoz pese a que les han hecho llegar cartas.“ya pasaron los catorce días que le dieron, como no han respondido, ya prácticamente tenemos que radicar la demanda y si no lo hay, pues iremos a la corte ya para proceder y el juzgado definirá quién tiene la razón”.

Entonces Carlos Antonio Vélez reaccionó a la situación y le cayó con todo al exfutbolista colombiano: “Daniel Muñoz enredado por culpa de un empresario (exjugador de fútbol) que no le paga a otro (fueron tres los que intervinieron en el negocio) la parte que le corresponde… gente indelicada e incumplida hay por todas partes y pensar que muchos posan de angelitos…“.