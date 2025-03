“De prepagos yo no hablo”: A Fabián Vargas le preguntaron por Carlos Antonio Vélez y esto dijo

Fabián Vargas es un reconocido exfutbolista de nuestro país, quien habló con Publimetro Colombia sobre su carrera hace un par de meses. En esta ocasión, concedió una entrevista con ‘SiSePuedCast’, donde le preguntaron por su relación con la prensa, específicamente con Carlos Antonio Vélez y esto fue lo que respondió.

El otrora futbolista, quien jugó en grandes equipos como América de Cali, Millonarios, La Equidad en Colombia. Boca Juniors o Independiente en Argentina. Internacional de Porto Alegre, Almería de España, AEK Atenas de Grecia o Barcelona de Ecuador, fue sincero al revelar que sufrió por cuenta de los comentarios que hacían periodistas sobre él, pero siempre fue muy respetuoso con su labor:

“Siempre fui un jugador que respetó el rol del periodista porque entendía que hacía parte del show. No compartía muchas cosas, especialmente cuando se le falta al respeto al protagonista. Cuando estás en el campo, no saben el daño que le hacen a un futbolista con comentarios ácidos, irrespetuosos, no solo al futbolista, sino a la familia, a la mamá, papá, hijos, es una responsabilidad muy grande cuando tienes un micrófono.”

Fabián Vargas también habló de su nuevo rol, como comentarista en ESPN, canal donde lo buscaron para el proyecto en nuestro país:

“Ahora que estoy en los medios he buscado eso, mostrar que se puede hablar de fútbol sin irrespetar, es fundamental. Empiezo a cambiar el lenguaje y cómo te refieres a un profesional y sé lo difícil que es recibir esas críticas. Me vinieron a buscar, yo no fui a buscar trabajo, en el primer proyecto que hizo ESPN en Colombia”.

Sin embargo, como le preguntaron por Carlos Antonio Vélez, no eludió la respuesta y tampoco pudo ser más sincero al respecto: “La verdad de prepagos yo no hablo”.

