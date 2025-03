“Es una vergüenza”: Periodistas no pueden creer la baja asistencia de los hinchas del América

América de Cali vs Alianza Valledupar

América de Cali se enfrentaba a Alianza Valledupar en el Estadio Pascual Guerrero desde las 6:20 de la tarde de este sábado 15 de noviembre, un horario ideal para la presencia de los hinchas.

Sin embargo, los aficionados no acompañaron y eso llamó la atención de varios periodistas.

Los primeros partidos del América de Cali de este semestre, los tuvieron que jugar sin la presencia de hinchas debido a la sanción que recibieron en la final de la Copa BetPlay por el mal comportamiento de sus hinchas.

“Más de 10 mil o 12 mil millones, nuestras arcas están muy afectadas... América está muy afectada, y falta seis fechas de los partidos de copa, que confiamos que nos lo bajen a tres”, fueron las palabras de tulio Gómez sobre la cantidad de dinero que han perdido debido a la mencionada sanción.

El castigo se levantó, pero los hinchas no acompañaron como quizás Tulio Gómez hubiera esperado y eso quedó reflejado en el partido frente a Alianza, donde se notaba una gran cantidad de sillas vacías.

Ante esto, varios periodistas reaccionaron y no solamente mostraron su sorpresa por la baja asistencia, sino que además aseguraron que si Juan Fernando Quintero no logra llevar a los hinchas al estadio, nadie podrá hacerlo:

"Muy mala respuesta de la afición de América… El esfuerzo de los Directivos fue grande, la respuesta de los hinchas muy pobre“, dijo Juan Felipe Cadavid.

“Y la floja asistencia hoy para el juego de América de Cali a que se deberá ?”, Carlos Arturo ‘El Petiso’ Arango.

“No me meto en el bolsillo de nadie pero esa entrada al Pascual Guerrero, es una vergüenza. Si Juanfer no llena, no llena nadie!”, aseguró Ricardo Arce.