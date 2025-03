Futbolista del América pidió que lean para no lanzar prejuicios por la huelga: “No es solo económico”

Los futbolistas en Colombia dieron a conocer que entrarán en huelga hasta que el Ministerio del Trabajo les responda por sus exigencias. Entonces, Jorge Soto, guardameta del América de Cali, pidió a las personas que se informen sobre el tema antes de criticarlos, porque buscan mejorar las cosas, pero no solo en el ámbito económico.

PUBLICIDAD

Más información sobre la huelga de futbolistas: ¿Qué están pidiendo los futbolistas de Acolfutpro y qué implica que se vayan a huelga?

El guardameta de 31 años, quien se ha afianzado en la portería ‘Escarlata’ comentó que sí existe avance en algunos aspectos que se han planteado mejorar, pero también hay varios que todavía no existe ningún avance:

“Hace varios años los futbolistas profesionales venimos solicitando una serie de peticiones a los entes reguladores del fútbol en Colombia. Se ha avanzado un poco en varios temas, pero hay otros en los que no se ha podido avanzar y ya son varios años de lucha por mejorar las condiciones”.

Soto fue más específico al señalar que no solamente esperan mejorar en el ámbito de dinero, sino en diversos aspectos que no solo afectan a los futbolistas de la primera división, sino también acerca de temas relacionados con condiciones laborales y más ahora que existirá la tercera división en el fútbol colombiano:

“Mucha gente cree que es solo tema económico y no es así. Es tema de salud, seguridad, no todos tienen salarios altos en la B y ahora que parece que va a haber C las condiciones laborales serán mucho más difíciles. Lo viví en carne propia, entonces le pido a la gente que de pronto no sabe exactamente por lo que estamos luchando, que nos entiendan y que lean para que no lancen prejuicios sin saber”, concluyó Jorge Soto.

Estas fueron las palabras de Jorge Soto sobre la huelga de futbolistas: