“Pasó factura”: Wuilker Fariñez habló del motivo por el cual no llegó a Atlético Nacional

Wuilker Fariñez regresó al fútbol colombiano y fichó por Águilas Doradas luego de su aventura por Lens de Francia y Caracas de su país, pero antes de regresar a Venezuela, pudo haber llegado a Atlético Nacional y ahora explicó por qué no se dieron las cosas.

El guardameta venezolano concedió una entrevista para ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde le preguntaron por su fichaje fallido con el cuadro ‘Verdolaga’, y aunque él no pudo dar una razón con certeza, sí aseguró que venía de muchos problemas físicos que no le había permitido tener continuidad, así que no estaba en el mejor momento de su carrera y por eso considera que no se concretó:

“No tengo la respuesta exacta, solamente te diría que fueron cosas que pasaron literal por mí, venía sin ritmo de juego, venía sin tener un minuto de partido y eso por ahí también pasó factura”.

Fariñez también habló acerca de la posibilidad que tuvo de regresar a Millonarios, y aunque él no llegó a tener un reencuentro con los directivos del equipo para concertar su regreso, confesó que sus representantes sí estuvieron hablando con el cuadro capitalino, aunque al final tampoco se pudo concretar:

“Sí, algo así, pero no fue directamente conmigo, fueron mi agente y mis representantes los que tuvieron contacto, pero no se pudo llegar a nada”.

Fomalmente, Wuilker respondió a si sueña con regresar en algún momento a Millonarios, y aunque recuerda con cariño su etapa en el ‘Embajador’, no dio una respuesta más arriesgada porque su presente ahora está con Águilas Doradas:

“Mi experiencia acá en Colombia fue bastante linda y bueno, tengo un muy lindo recuerdo tanto de Bogotá como de Millonarios, pero hoy mi enfoque está en Águilas”.