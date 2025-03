Alexis García le consiguió trabajo a Gerardo Bedoya y ahora serán rivales de Independiente Santa Fe

Uno de los entrenadores más reconocidos del país que llevaba ya muchos meses en su cargo como entrenador de La Equidad es Alexis García. El estratega, que había hecho campañas bastante importantes al mando del club bogotano, dejó su cargo después de tener un muy mal arranque de semestre en este 2025, lo que se juntó con los nuevos dueños de la institución, quienes le estarían apostando a renovar la filosofía de juego, la cual es conocida por ser defensiva en exceso.

Mientras que, por otro lado, uno de los grandes amigos en el fútbol para García es el exfutbolista Gerardo Bedoya. Este último ha sido un recurrente en Independiente Santa Fe, donde ha desempeñado varios cargos en los que se ha ganado el cariño de los hinchas y de los mismos directivos, quienes se han empeñado en mantenerlo dentro del equipo.

Cabe recordar que Alexis y Gerardo trabajaron juntos durante el paso del estratega en Independiente Santa Fe, cuando el exfutbolista fue su asistente técnico y mano derecha, cosa que volvería a ocurrir, ya que en el Unión Magdalena cumplieron su deseo de contar con el estratega en el banquillo, ante la salida de Jorge Luis Pinto por problemas con las directivas. Después de confirmarse esta noticia, Caracol dio a conocer que el asistente técnico será el mismo Gerardo Bedoya, cumpliendo un segundo ciclo siendo acompañante de García en un banquillo.

“Situaciones externas e innegociables”: Jorge Luis Pinto se va de Unión Magdalena y esta es la razón

Jorge Luis Pinto no se presentó al entrenamiento de Unión Magdalena el pasado martes 11 de marzo, y un día después, hizo oficial que no continuará al frente del proyecto porque no pudo ponerlo a competir como lo requiere la primera división del fútbol colombiano.

“A todos mis seguidores, amigos y afición del fútbol en general, quiero contarles que hoy me dirijo a ustedes con profunda nostalgia para informarles que a partir de la fecha me aparto de la dirección técnica del Unión Magdalena, un equipo que ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón desde el inicio de mi vida profesional en el fútbol.

En esta ocasión me siento muy orgulloso de lo que logramos juntos, pues nos propusimos el reto del ascenso a la primera división y lo conseguimos superando las expectativas del tiempo estimado. Fue un gran trabajo en equipo, donde demostramos que con disciplina, entrega, sacrificio y ganas se llega a la meta".