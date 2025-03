¿Unión Magdalena se queda sin técnico? Aseguran que Jorge Luis Pinto incomodó a los directivos

Jorge Luis Pinto llegó a la dirección técnica de Unión Magdalena con el objetivo de lograr el ascenso y así lo logró en el segundo semestre del 2024. Sin embargo, en la máxima categoría no le ha ido bien, al punto que no ha podido ganar ni un solo partido tras ocho jornadas.

Periodistas de Win Sports informaron que el técnico no se presentó al entrenamiento del equipo este martes 11 de marzo, al parecer, porque habría tenido un encontrón con los directivos del equipo.

Durante la emisión del programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, Eduardo Luis López aseguró que el experimentado entrenador de 72 años se ausentó de la jornada de entrenamiento del cuadro ‘Ciclón’, y eso tendría su trasfondo, pues Eduardo Dávila, máximo dirigente del equipo, estaría muy molesto porque el técnico incluyó en la convocatoria a dos jugadores en específico:

“El Señor Jorge Luis Pinto hoy no se presentó a entrenar al equipo. Había doble jornada de entrenamiento, en la mañana y en la tarde, pero no se presentó. El señor Eduardo (Dávila) está muy incómodo porque Pinto llevó a Krame y Palomeque a Valledupar. No estaba de acuerdo”.

Entonces Mariano Olsen dio más información al respecto y explicó cuál es el problema. En cuanto a Darwin Palomeque, se le habría informado que ya no hace parte de la institución samaria. Respecto a Eric Kramer, en los directivos habría molestado que el futbolista tuviera otro trabajo:

“Palomeque, según me dijeron, dejó de pertenecer a Unión Magdalena y al parecer, Pinto no está de acuerdo con esa situación. Krame hizo una declaración y contó que era playero. Está trabajando en otro rubro porque no estaba jugando profesionalmente al fútbol e igual tenía que mantener a su familia, pero al parecer no e gustó a la directiva”.