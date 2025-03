Andrés ‘Manga’ Escobar vuelve al FPC y será la estrella de un equipo caleño

Andrés 'Manga' Escobar reveló por qué no seguirá en Cúcuta

Uno de los jugadores más recordados en varios equipos de nuestro fútbol es el delantero Andrés ‘Manga’ Escobar, quien, a pesar de su talento y sus interesantes actuaciones en el auge de su carrera, ha generado más rabias que alegrías, pues siempre tuvo una personalidad complicada alejada de la disciplina y cercana a la vida de excesos, tanto así que ha sido ligado a escándalos de diversas índoles, entre ellas, una denuncia por violencia sexual durante su estadía en el fútbol de Islandia.

PUBLICIDAD

Después de dar vueltas en varios equipos de nuestra liga, como el Deportes Tolima, Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y Millonarios, además de estar en ligas como la islandesa, la brasileña, la rusa, la argentina y la francesa, parece que el atacante decidió volver a la ciudad donde todo comenzó, Cali, misma que le vio dar sus primeros pasos en el deporte rey y vio crecer a uno de los talentos más grandes que tuvo, en su momento, la cantera del elenco ‘azucarero’.

El Atlético Fútbol Club, equipo que hace parte de la segunda división de nuestro país, puso sus ojos en el futbolista que se encontraba como agente libre tras finalizar su contrato en el club Nueva Chicago de Argentina. A sus 33 años tendrá una nueva oportunidad de brillar y ser la estrella de uno de los elencos más modestos, pero con mayor proyección. Se espera que sus problemas de indisciplina se hayan quedado en el pasado y que, hoy por hoy, se dedique a cerrar su carrera de la mejor forma posible.

‘Manga’ Escobar relató el calvario que vivió en Islandia

El jugador que pasó por Atlético Nacional y Deportes Tolima, además de clubes del extranjero como el Vasco da Gama de Brasil, contó al programa ‘Deportes Sin Tapujos’ que se encuentra en la ciudad de Cali, ya que pudo llegar a un acuerdo con Islandia, aunque su proceso judicial siga abierto.

“Yo me encuentro en estos momentos en mi casa en Cali, pude llegar a un acuerdo en Islandia, aunque en el proceso sigo abierto. El abuso que cometieron conmigo el Gobierno de Islandia fue muy grande, prácticamente me dejaron en la calle. Llegó un momento en que yo me iba a morir allá”.

— Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar