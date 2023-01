“Casi me muero”: ‘Manga’ Escobar relató el calvario que vivió en Islandia

En las últimas horas, el futbolista Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar reveló todo lo que ha vivido tras su paso por el fútbol de Islandia y los difíciles momentos que pasó en ese país, luego de los líos judiciales que aún enfrenta.

Cabe recordar que al canterano del Deportivo Cali se le abrió u proceso por un caso de presunto abuso sexual sobre el que fue acusado. Son recordados varios relatos del caucano, quien hasta le pidió a las autoridades colombianas que intercedieran por él para así regresar al país.

El jugador que pasó por Atlético Nacional y Deportes Tolima, además de clubes del extranjero como el Vasco da Gama de Brasil, contó al programa ‘Deportes Sin Tapujos’ que se encuentra en la ciudad de Cali, ya que pudo llegar a un acuerdo con Islandia, aunque su proceso judicial siga abierto.

Yo me encuentro en estos momentos en mi casa en Cali, pude llegar a un acuerdo en Islandia, aunque en el proceso sigo abierto. El abuso que cometieron conmigo el Gobierno de Islandia fue muy grande, prácticamente me dejaron en la calle. Llegó un momento en que yo me iba a morir allá.

— Andrés Ramiro 'Manga' Escobar