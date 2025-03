A exjugador de Junior lo sacaron del estadio por pensar que era hincha del equipo rival

Jamerson Rentería, ex jugador de Junior de Barranquilla, vivió una impensada situación en el estadio Metropolitano de donde la Policía lo sacó del escenario deportivo al manifestarle que él era hincha del rival de turno.

PUBLICIDAD

La situación se dio el pasado jueves, en el juego de Copa Sudamericana en el que el cuadro Tiburón cayó eliminado a manos de América de Cali en los lanzamientos desde el punto penal, tanda que él no pudo observar debido a esta situación.

Recién este sábado se conoció lo sucedido cuando en una entrevista con Habla Deportes reveló la situación en la que, como le dijo el policía, lo pusieron a perder.

Jamerson Rentería fue confundido como hincha de América

En su relato, el exjugador señaló que estaba grabando unos videos para su página cuando lo abordaron unos policías que lo sacaron del estadio, argumentando que lo tenían detectado como un hincha de América y por ello lo retiraron hasta que él tomó un taxi.

Vea también: Jugador del FPC fue atacado con arma blanca por barristas de su propio equipo

“Estaba viendo el partido de Junior. Yo hago contenido para mi página y estábamos editando unos videos en el entretiempo, cuando llegan cinco policías: ‘que me tenía que salir del estadio’ que porque yo era hincha del América´, que me tenían detectado y que me iban a apuñalar”, señaló al respecto.

Para tratar de frenar la situación, “Les mostré mi identificación, me mostré con la camiseta de Junior y les enseñé que fui jugador del equipo, pero igual me sacaron del estadio hasta coger un taxi que porque no podía estar ahí”.

PUBLICIDAD

“Lo único que me respondió el policía es que me tocó perder”, agregó al respecto.

Incómodo momento el que debió vivir Jamerson Rentería en el partido entre Junior y América en donde lo confundieron como un hincha visitante y la policía lo sacó del estadio.