“Ya me entrevistaron”: Extranjero se encamina para ser DT de Santa Fe, pero también lo quiere Vélez

Independiente Santa Fe todavía no ha elegido al entrenador que reemplazará a Pablo Peirano, pero tal parece que ya ha sondeado a algunos y un extranjero se perfila como uno de los máximos opinados.

Se trata de Jorge Bava, entrenador uruguayo, quien confesó que ya hasta lo entrevistaron.

Jorge Bava comenzó diciendo que ya están en conversaciones, pero no se ha tomado una decisión porque Santa Fe está tomándose su tiempo para elegir su próximo técnico:

“Eso ya lo está hablando mi representante. Tuvo contacto días después del último partido de Liga, pero como el formato del campeonato colombiano es primero clasificar a un cuadrangular, se querían tomar las cosas con calma. Por eso, un técnico interino dirigirá una fecha más, pero sí hay una chance grande, que se está sondeando, pensando y me gusta, en especial, por el equipo que es. Lo cierto es que es posible que este semestre, dirija, pero siendo sincero, como son equipos importantes, hay varios técnicos a la vuelta, que también los quieren”.

Bava siguió señalando que así como lo quieren en Santa Fe, también lo han buscado desde Vélez de Argentina, así que está a la expectativa de lo que suceda en los próximos días:

“Desde Independiente Santa Fe ya me entrevistaron y demás. Es algo similar a lo de Vélez Sarsfield, tuve la oportunidad, estando en Liverpool, pero no quería cortar el proceso en ese entonces, pero se va mirando con calma. Además, en Santa Fe se lo toman con un poco más de detenimiento que en Vélez, gracias a la manera como se disputa el torneo y su formato. Justamente, eso hace que lo lleven con tranquilidad, esperen, analicen y tomen la decisión después, no esta misma semana”.