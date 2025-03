“Si hubiésemos perdido, no hubiera dicho nada”: Polilla Da Silva se desahogó con sus inconformidades

América de Cali clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana de la mano de Jorge ‘Polilla’ Da Silva, quien luego de asegurar la presencia en el torneo internacional, aprovechó para mandarle un mensaje a Conmebol donde expresa su disgusto por el formato de la fase previa.

El técnico uruguayo comenzó remarcando que le pareció un partido muy complejo, especialmente porque estaban en condición de visitante y porque no es una llave de ida y vuelta, razón por la cual, le parece injusto, teniendo en cuenta que la localía se determinó, no por ningún mérito, sino conforme al equipo que haya salido primero en las balotas durante el sorteo.

Eso sí, ‘Polilla’ aseguró que no hubiera dicho nada en caso de quedar eliminado para que no sonara como excusa:

“No es fácil ganar acá y justo con este nuevo sistema de Sudamericana. Me parece que debe ser en cancha neutral si es solo un partido. Si hubiésemos perdido, no hubiera dicho absolutamente nada, pero me parece que no es justo”.

Además, Da Silva indicó que él jugó aun sabiendo que había quienes esperaban la eliminación para que él abandonara la dirección técnica, pero también dejó claro que no hubiera renunciado, aunque sí hubiera aceptado en caso que los directivos tomaran la decisión de no continuar con su ciclo:

“Soy consciente que mucha gente estaba esperando que América hoy perdiera para que yo tuviera que salir. Si el resultado era negativo no iba a renunciar, pero si la directiva tomaba otra decisión la iba a aceptar. Estoy feliz por los muchachos porque están trabajando con mucho compromiso, ellos querían darle a la gente una alegría de participar en la Copa Sudamericana”.