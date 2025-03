“Nuevo ridículo continental”, Casale dejó las cosas muy claras con la eliminación de Millonarios

Antonio Casale no bajó de fracaso continental la eliminación de Millonarios ante Once Caldas en la Copa Libertadores y de paso expuso que el técnico, David González, estaba muerto del susto y que no es nada serio dejar a Falcao en el banco casi todo el partido.

El equipo Albiazul se despidió en la fase de clasificación entre conjuntos colombianos al caer 1-0 ante Once Caldas que se quedó con el tiquete a la fase de grupos de la competencia continental.

Una anotación de Michael Barrios, al minuto 80, significó el pase para el Albo y la frustración en los hinchas del cuadro bogotano que vieron una eliminación continental sin siquiera salir del país.

Casale vio a David González muerto del susto

En su análisis del encuentro, el panelista de ESPN calificó la eliminación de “¡Fracaso! Nuevo ridículo continental de Millonarios, consecuencia de la improvisación deportiva de los últimos tiempos”.

“Entiendo que era difícil armar algo el 4 de enero, pero es que hoy en la cancha solo hubo dos de los cuatro refuerzos que llegaron en el semestre anterior. Banguero y Córdoba. Además, ninguno de los que llegó este año. Helibelton Palacios (lesionado), porque jugó tras un año y se lesionó, normal, y el otro porque ya lo vimos”, señaló.

“Y Falcao, en el banco. El técnico, muerto de susto, cambia un jugador de esa posición, por otro de la misma posición y con Falcao en el banco. Yo muero con él en la cancha, como el año pasado, que no pudo, es diferente, pero morirse con Falcao en el banco y solo 7 minutos en cancha, eso no es serio”, agregó.

Por otro lado, “El técnico del frente, Hernán Darío Herrera, con un equipo humilde, sacó un volante de marca, metió un delantero y ganó el partido”.

Al final, concluyó que el “Ridículo continental de Millonarios. Ojalá se reconozca esto para que puedan mejorar”.

