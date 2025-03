“Dejen de decir estupideces”, Vélez se despachó contra colega tras Once Caldas vs Millonarios

Carlos Antonio Vélez - Daniel Cataño - Once Caldas vs Millonarios

Carlos Antonio Vélez pasó cuenta de cobro tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana ante Once Caldas y le sacó en cara a un colega sus palabras previas en las que sentenció que el equipo bogotano tenía más alcurnia en el continente que el Albo. Algo que desacreditó por completo.

El equipo Albiazul se despidió en la fase de clasificación entre conjuntos colombianos al caer 1-0 ante Once Caldas que se impuso con una anotación de Michael Barrios, al minuto 80.

Ante de este duelo, el periodista de ESPN, Francisco Javier ‘Pacho’ Vélez, había sentenciado que “a Colombia le convendría que Millonarios clasificara (…) El escudito de Millonarios todavía pesa en el continente” y que él “quisiera que el de más alcurnia, así Once Caldas haya ganado una Copa Libertadores, avance”.

Once Caldas pesa más que Millonarios en el continente

Al respecto de esa situación, Carlos Antonio Vélez señaló que “definitivamente, por quedar bien, por ignorancia o por la calentura del momento, se dicen muchas cosas estúpidas. Como esa de que internacionalmente Millonarios pesa más que Once Caldas”.

Luego contextualizó: “Qué pena con Di Estefano, qué pena con la historia de Millonarios. La historia antigua, porque tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En el Antiguo era muy importante por la época del dorado, aunque sin ganar nada en el continente y en el Nuevo Testamento no aparece”.

“Lo estuve buscando anoche en la lista de campeones y subcampeones de Copa Libertadores y no lo encontré. De pronto es que busqué mal. Encontré a Atlético Nacional dos veces y Once Caldas ganando una vez. Además, a América y Deportivo Cali jugando finales. No encontré a Millonarios por ninguna parte”, sentenció.

Y agregó: “Dejen de decir estupideces que hoy en el continente en el que estamos se reconoce más a Once Caldas que a Millonarios. El uno es campeón de Copa Libertadores y el otro no. ¿Es tan difícil de entender eso?”.

“No hablamos de cantidad de hinchas, títulos locales, figuras que pasaron, plata, lleno del estadio, no. Hablamos de títulos continentales. Once los tiene y Millonarios no. Olvidemos la zalamería”, finalizó.

Certero, así estuvo Carlos Antonio Vélez que le cobró a su colega su sentencia de que Millonarios tenía más alcurnia que Once Caldas en el continente, algo que desacreditó por completo con argumentos.