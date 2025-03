Hinchas de Santa Fe salieron a marchar por el cumpleaños del equipo, pero se acordaron más de Eduardo Méndez

Independiente Santa Fe ha tenido un inicio de 2025 difícil. A pesar de un 2024 decente, las derrotas en la final del primer semestre y la eliminación en cuadrangulares del segundo dejaron a los hinchas decepcionados. Estos fracasos pusieron a Pablo Peirano en la mira. Aunque sus resultados en la liga no fueron malos, la eliminación de la Copa Libertadores llevó a su destitución. Ahora, se rumora que Arturo Reyes podría ser el nuevo entrenador del equipo, cosa que enfureció más a los fanáticos, tanto que la mitad de la marcha por el cumpleaños del club se centró en Eduardo Méndez, buscando su salida con varias pancartas en su contra.

Y es que tras los malos resultados cosechados el año anterior, donde, a pesar de que se llegó a una final y se lideró casi que todo el segundo torneo en el todos contra todos, los aficionados no dudaron en irse encima del exentrenador de la institución por la no obtención de título, que es la prioridad para todos en el ‘cardenal’, y que, según muchos, no es un pensamiento que comparta Eduardo Méndez.

Esto hizo que los hinchas se molestaran en exceso, llevándolos a hacer pancartas en contra de su dirección que salieron a relucir hoy en las calles de la capital, en plena marcha por el cumpleaños de la institución.

¿Quién será el nuevo técnico de Santa Fe?

Entre todos los candidatos, al parecer, quienes estarían liderando la partida son el venezolano Rafael Dudamel y el samario Alberto Gamero, quienes viene de tener procesos exitosos con Bucaramanga y Millonarios respectivamente, pero que no terminan de convencer a todos los fanáticos, ya que hay aquellos que desean a alguien de mayor jerarquía y recorrido, especialmente, en el fútbol del exterior, pensando en cumplir las metas a nivel nacional y competir en copa continental para el 2026.