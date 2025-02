César Farías no se puso con rodeos y señaló al culpable de que Junior perdiera con Envigado

Junior de Barranquilla recibió en el Metropolitano a Envigado por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-1 luego del concierto de Shakira que puso a vibrar a las personas. No obstante, cuando fue el turno del equipo, no estuvo a la altura y terminó perdiendo en el primer partido que jugaba Teófilo Gutiérrez en su regreso.

César Farías fue sincero durante la rueda de prensa y señaló al culpable de la derrota.

El estratega del Junior no maquilló el bajo rendimiento que mostró su equipo ante Envigado, dejando claro que estaban en la responsabilidad de conseguir los tres puntos para llegar a la primera posición de la liga.

Fue entonces cuando lanzó una frase certera respecto a la culpabilidad de la derrota y Farías dejó claro que había sido su error y que en su filosofía no está exponer a sus jugadores luego de perder un partido:

“Hay que seguir trabajando como lo hacemos todos los días. Es difícil hablar de las cosas que hicimos bien cuando perdimos ante un rival que le debemos ganar sin ningún tipo de excusas. La gente quería ganar su partido, estar de primero, disfrutar su carnaval y no le pudimos cumplir. Hay que trabajar todos los días. Pagamos muy caro las distracciones que tuvimos y no fuimos capaces de revertirlas. No esperen que yo venga aquí a señalar a un jugador, el responsable soy yo, que no soy capaz de ganarle a Envigado”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El próximo partido del cuadro ‘Tiburón’ será frente Atlético Bucaramanga el próximo sábado 1 de marzo en el Estadio Américo Montanini a partir de las 3:00 de la tarde por la séptima fecha del ‘todos contra todos’.