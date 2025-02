Tito Puccetti confesó por qué nunca pudo ser narrador de Caracol: “Muchas cosas no tuve”

Tito Puccetti es uno de los narradores más prestigiosos de nuestro país, quien actualmente trabaja para Win Sports, pero quien también ha pasado por otros canales como ESPN o el Canal Caracol.

Sin embargo, Puccetti no pudo convertirse en el narrador principal del Canal Caracol porque tenía por delante a grandes relatores.

El actual narrador de Win Sports confesó que recibió una gran oportunidad durante la Copa América 2004, cuando la Selección Colombia debutaba frente a Venezuela y William Vinasco junto a Javier Hernández no se habían podido vincular, así que a él le tocó narrar durante quince minutos.

“Yo estaba en mi casa semidormido y sonó mi celular de la oficina, de Caracol, entonces pensé ‘¿qué hice mal?’, pero me pusieron a correr. Ricardo Orrego estaba al lado mío y me sentaron, me dijeron que entraba, pero no sabía a qué. Estaban en la previa del primer partido de Colombia en la Copa América 2004, pero yo no entendía nada. Me tocaba relatar para Gol Caracol, la marca más importante de deporte en este país, cuando Ricardo Orrego dice ‘Tito Puccetti’ exactamente 15 minutos, cuando me dicen que le dé paso a William y a Javier, desde Lima".

Este relato de cuarto de hora le permitieron a Puccetti llegar a ESPN, aunque no tuvo la oportunidad en Caracol porque había muchos talentos, con más experiencia, delante de él:

“No tuve nunca más contenido en Caracol porque había tremendos relatores, estaban William Vinasco y el Cantante del Gol por delante. Muchas cosas no tuve, pero esa transmisión la escuchó un cazatalentos en Miami, encargado de proveerlos para ESPN. Al par de años me fui a ESPN sin relatar en Colombia, solo esos 15 minutos, en 2008 para relatar fútbol y conducir programas de opinión”.