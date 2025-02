Santa Fe se expuso a fuerte sanción de Dimayor por lo que hicieron integrantes de Sencia contra Nacional

Previo a su partido por Copa Libertadores frente a Deportes Iquique, Independiente Santa Fe recibió una buena noticia por cuenta del Comité Disciplinario de la Dimayor, que los absolvió de una sanción por lo que sucedió con integrantes de Sencia durante el partido frente a Atlético Nacional.

En la Resolución 011 de 2025, la Dimayor expuso el caso de Independiente Santa Fe, que como organizador del partido frente a Atlético Nacional, no garantizó que no hubiera personal no autorizado.

Según dijo Dimayor, Sencia argumentó que se trataba de uno de los directivos, tomó un camino poco habitual porque está en muletas. No obstante, el reporte del comisario indica que había dos personas de la empresa, con escoltas, hablando y tomando fotografías.

De esta manera, Santa Fe se expuso a una sanción con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el Artículo 78: “Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo deportivo”.

Afortunadamente para el cuadro capitalino, el Comité Disciplinario resolvió que no se puede culpar a Santa Fe por las acciones de un tercero, así que no recibieron ningún tipo de castigo ni tendrán que pagar nada:

“El Comité decidió el archivo y cierre del procedimiento disciplinario, una vez valorado el informe presentado por el comisario del partido, los descargos y las pruebas aportadas, se determinó que no puede atribuirse responsabilidad disciplinaria al Club, por acciones ejecutadas por un tercero, que para el caso en concreto funge como administrador del escenario deportivo”.