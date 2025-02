Fernando Jaramillo se expone a dura sanción si se aferra a presidencia de Dimayor

Lo que se asegura desde hace días es que Fernando Jaramillo tiene serias pretensiones de aferrarse al cargo de presidente de Dimayor, pero esto le podría salir caro debido a una delicada investigación que cursa en la Comisión de Disciplina.

Fue el periodista Carlos Antonio Vélez el que reveló esta situación en una nueva salida decantando cómo está la movida para la reunión que tendrán los presidentes de los clubes del fútbol colombiano.

La División Mayor del Fútbol Colombiano tiene citada Asamblea Extraordinaria este martes 25 de febrero en donde el objetivo central es la entrega del cargo de presidente por parte de Fernando Jaramillo.

Vélez sobre Asamblea de Dimayor

En su programa matutino, el periodista señaló: “¿Cómo están las cosas?: casi todos dicen no y es sí. ‘No, yo me voy’, dice Fernando Jaramillo. Sin embargo, por el otro lado está contando votos. Al otro lado, el señor Zuluaga también dice que no, pero habla con el uno y con el otro. Proselitismo puro, que no, pero que sí”.

“Dicen, lo que me cuentan es que el señor Jaramillo dice tener entre 20 y 22 votos para quedarse. Sin embargo, la oposición le va a plantear dos cosas: la primera, ‘no te puedes quedar’. Claro, él fue hábil en la carta y no puso el término irrevocable, entonces es una renuncia protocolaria porque se la venían pidiendo desde el año pasado”, agregó.

Jaramillo se expone a sanción disciplinaria

“También le van a decir que hay una investigación en la Comisión de Disciplina, porque intentaron, y lo han hecho, obstruir el trabajo de la auditoria y los primeros hallazgos en la misma son complicados. Han pedido una sanción entre dos y seis años para Jaramillo”, reveló.

Por eso, “Entonces por ahí le dicen: ‘no se meta más en eso, porque si se mete y se queda, entonces podrían castigarlo’. Ya verá Jaramillo si se somete a eso”.

El plan B de Fernando Jaramillo

“Tendría un par de ases bajo la manga: irse, pero hasta el 11 de marzo y lo otro es endosarle los votos a Zuluaga que pasó de su peor contradictor a su mejor amigo”, señaló Vélez.

Por otro lado, “La tesis de quienes no respaldan es que no hay nadie capacitado en este momento para recibir ese puesto. Así que es mejor nuevo por conocer y él ha sido muy generoso con la plata de la Dimayor, él ha manejado necesidades de los equipos y eso los tiene comprometidos”.

