Se destapó listado completo de aspirantes a presidente de la Dimayor con varios polémicos

Carlos Antonio Vélez reveló este lunes 24 de febrero un listado de al menos seis candidatos que aspiran al cargo de presidente de Dimayor ante la renuncia de Fernando Jaramillo y entre dichos aspirantes hay un nombre que despierta bastante polémica y un ‘gallo tapado’.

La División Mayor del Fútbol Colombiano tiene citada Asamblea Extraordinaria este martes 25 de febrero en donde el objetivo central es la entrega del cargo de presidente por parte de Fernando Jaramillo.

Sin embargo durante los últimos días ha ganado fuerza la teoría de que, pese a su renuncia, Jaramillo no quiere soltar el cargo y sería el ‘gallo tapado’ de la elección.

Lista de candidatos a presidencia de la Dimayor

Fue Carlos Antonio Vélez el que en una publicación señaló los candidatos que aparecen en el radar y son ellos el propio Fernando Jaramillo, Carlos Mario Zuluaga, Mauricio Correa, Ramiro Ruiz, Jorge Iván Palacio y Jorge Armando Otálora.

“Mañana a las 9 se calentará, más?, el parche electoral en Dimayor… La gran mayoría de aspirantes al puesto del DR Jaramillo, incluido el susodicho, dicen q no quieren pero si quieren… según quienes conocen la interna aseguran q Jaramillo renunció pero no irrevocablemente y su deseo es quedarse… dice en los pasillos que tiene 20 votos para quedarse mientras sus opositores amenazan con una sanción si lo hace y destapar los resultados de una auditoría.. cuentan q entonces y en una audaz maniobra endosaría, se puede?, los votos al Señor Zuluaga quien ha perdido dos elecciones anteriores y q en público dice No pero Si, de carácter difícil y con mucha contra interna… cuentan q silencioso se mueve Mauricio Correa quien con su Dimayor TV como bandera ha visitado a varios presidentes pero no falta quien diga q tiene los votos del presidente de la FCF lo q no termina por convencer a muchos… a la espera están , dicen, las tercerías… entre ellas el presidente de Envigado Señor Ramiro Ruiz, el Magistrado Palacio y el ex Defensor del Pueblo Dr Otálora…en cualquier caso, dicen quienes esto cuentan q como su nombre lo indica la Dimayor, hoy más q nunca, es la “división mayor del fútbol colombiano”!!!! Que Dios,si se lo permiten, los ilumine!!”, publicó el periodista.

Seis candidatos en el radar para un cargo del cual dicen su actual poseedor no quiere abandonar y busca votos que lo mantengan en el poder.

Pinta picante la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor a la que llegan Fernando Jaramillo, Carlos Mario Zuluaga, Mauricio Correa, Ramiro Ruiz, Jorge Iván Palacio y Jorge Armando Otálora como candidatos.