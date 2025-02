Arturo Reyes explicó por qué ha visto a todos los equipos del fútbol colombiano menos a Junior

El inicio de Junior este año no fue para nada fácil, pero tras el anuncio de Teófilo Gutiérrez, quien no ha debutado, pero sí ha traído buen ambiente alrededor del elenco ‘Tiburón’. Para ser más específicos, los primeros tres partidos fueron pálidos empates, mientras que los dos más recientes fueron victorias.

De todas maneras, hay muchos hinchas que no están convencidos con César Farías, quien reemplazó en el cargo a Arturo Reyes. Este último dejó claro que gran parte de la afición lo apoyaba y considera que fue injusta su salida, razón por la cual se desentendió completamente del equipo donde supo ser campeón.

El estratega, actualmente sin equipo, concedió una entrevista con ‘Deporte Espectacular’, donde dejó claro que no está interesado en saber nada que esté relacionado con la institución barranquillera y aunque prefirió no dar muchos detalles de la situación, sí confesó que continúa al tanto de los partidos de otros equipos del fútbol colombiano:

“Al único equipo que no vi es Junior porque, cuando he salido del equipo, no quiero hacer declaraciones que tengan que ver con la institución. Veo mucho fútbol, pero no me siento a ver a Junior”.

Asimismo, Reyes dio a entender que su salida del equipo no fue únicamente por resultados, sino que él cree que tuvo que ver con aspectos ajenos, al punto que no descarta una campaña en su contra con el único propósito de sacarlo:

“Me parece que hubo algunas cosas por debajo que no quisiera comentar, no era toda la afición la que estaba en contra. Siempre encontré reconocimiento de la gente en la calle. Me parece que hubo una campaña de algunas personas para crear una crisis donde no la había“.