“Me da mucha pena”, Carlos Antonio Vélez lamentó el final de carrera que tiene Falcao

Carlos Antonio Vélez habló del presente futbolístico de Radamel Falcao García y señaló que le da mucha pena el final que está teniendo su carrera deportiva en Millonarios. Todo esto se dio tras la derrota que tuvo el cuadro Embajador ante Deportivo Cali.

Por la sexta fecha de la Liga Betplay Dimayor 2025-I, el cuadro vallecaucano se impuso en su estadio por 3-1 al conjunto bogotano y dio un salto importante en la tabla de posiciones.

Las anotaciones de dicho compromiso fueron obra de José Caldera (1’), Emiliano Rodríguez (22’) y Andrey Estupiñán (70’), mientras que Santiago Giordana (93’) descontó para la visita.

Carlos Antonio Vélez siente pena por Radamel Falcao

En su programa matutino, el analista habló de lo que fue dicho compromiso, señalando que fue una presentación bastante discreta en la que se evidencia que no marcha bien el juego de Falcao para Millonarios.

Sobre el puntual, dejó saber que fue un “pobre partido de Falcao. Mire, a mí la verdad me da pena. No gana duelos. Él toda la vida fue un hombre de pivoteo, de gran definición en el área, pero en los duelos, por fragilidad o lo que sea, generalmente pierde”.

Añadiendo que “ahora, enfrenta a defensores 10 años menores que él, en el mejor de los casos, y físicamente unos grandotes con prototipo de jugador de baloncesto. Entonces en los duelos pierde. Él pivotea y alrededor no hay nada”.

“La verdad, a mí me da mucha pena que este sea el final de la carrera de Falcao. Que va a hacer goles, sí, pero así, no, para un hombre con tan buen nombre”, sentenció.

Además, dejó claro que “ahora es muy fácil justificarlo diciendo que el equipo, pero es que el equipo no puede jugar para un solo hombre. Él tiene que hacer parte de un circuito que dice que en juego directo van fuerte y él no es para jugar al espacio, a él le tienen que jugar al pie. Eso no anda bien”.

Radamel Falcao García no ha encontrado en Millonarios el nivel que los hinchas esperaban y Carlos Antonio Vélez fue certero al sentenciar que está evidenciando un triste final de carrera que a él le genera mucha pena.