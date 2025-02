“Era la mejor opción”: Alfredo Morelos habló de su motivación para elegir a Atlético Nacional

Alfredo Morelos fue uno de los refuerzos de Atlético Nacional en su deseo de volver a lo más alto del fútbol colombiano y así lo consiguieron. De hecho, en la final de la Liga BetPlay 2024-2 salieron campeones tras ganar, incluyendo una anotación del delantero con pasado en Rangers de Escocia y Santos de Brasil.

El delantero confesó cómo se dio su llegada a nuestro país y la influencia que tuvo Edwin Cardona para eso.

Morelos aseguró que en la segunda división de Brasil, con Santos, no tuvo la mejor experiencia, así que aprovechó el interés de Nacional, que ya contaba con grandes jugadores, así que no dudó dos veces en decantarse por el conjunto ‘Verdolaga’:

“Le doy gracias a Dios porque las cosas a uno no se las regalan y estoy muy feliz. En la Serie B tampoco se dieron las cosas y viene, pues, a hablar con Edwin Cardona sobre si me encantaría venir a Nacional y dije ‘obvio’. Saber que estaba William Tesillo, Jorman Campuzano, David Ospina, que son compañeros que tuve en Selección Colombia fue como una motivación más y me dice Edwin ‘acá te quieren y nos gustaría que vinieras’, dije que de una y comenzamos a organizar el tema.

Morelos confesó que la oferta del cuadro ‘Verdolaga’ fue la mejor alternativa para continuar su carrera luego de su paso por Santos, donde no le fue para nada bien:

“De niño vi muchas finales de Nacional, ganar la Copa Libertadores y por qué no, era la mejor opción para mí. En el primer momento que pisé esta sede deportiva sentí el amor y me enamoré. La grandeza que tiene en todo el país y el respeto que se merece, obviamente, ganarme el amor de la afición es porque siento que hice un buen trabajo”.