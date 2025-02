Alexis García ‘pasó por el suelo’ a periodista por sugerirle que renunciara a La Equidad

Este sábado 22 de febrero se hizo oficial la salida de Alexis García de La Equidad luego de apenas seis fechas donde perdió cuatro partidos y logró dos empates.

PUBLICIDAD

En la noche del viernes, luego de la derrota a manos de Boyacá Chicó, durante la conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Alexis García si consideraba el momento de renunciar, y él, de manera vehemente, pordebajeó su trabajo al dejar claro que pensaba continuar en el cargo.

Vea también: Futbolista de Atlético Nacional se perderá el próximo partido por el nacimiento de su hijo

El Estadio Metropolitano de Techo recibió el encuentro de La Equidad vs Boyacá Chicó que terminó con la victoria del visitante gracias a una sola anotación de Ronal Valencia al minuto 66 que sumó el cuarto partido que pierde el cuadro ‘Asegurador’ en el arranque de 2025.

Entonces, el periodista le cuestionó si consideraba que era el momento de marcharse de La Equidad al no poder conseguir los resultados: “¿’Profe’, lleva 9 partidos sin ganar, no hace una autocrítica de eso, no cree que es momento de dar un paso al costado".

Pero la respuesta de García estuvo lejos de la que cualquier persona hubiera esperado, pues el técnico le reprochó que nunca lo había visto en un partido: “¿Vos que de qué emisora sos? No sé, es la primera vez que te veo en esta cancha”.

El comunicador confesó que sí era de las primeras ocasiones en las que participaba durante la rueda de prensa, entonces Alexis fue contundente al decir que no pensaba en renunciar, mientras insistía en que no había visto antes el periodista:

PUBLICIDAD

“No voy a dar un paso al costado, si esa era la pregunta, no, ¿Aparte, llevas un partido, no; es el primer partido que comentas?“.

Tan solo un día después, La Equidad hizo oficial la salida de Alexis García.