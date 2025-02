“No sé qué de malo hice”: Futbolista de Once Caldas, indignado tras ser acusado de racismo

En la noche del miércoles 19 de febrero, se disputó el clásico del Eje Cafetero en el Estadio Palogrande de Manizales, ente Once Caldas y Deportivo Pereira, que finalizó con victoria para los locales por 3-1.

Más allá del resultado, hubo un hecho desagradable que se presentó cuando el delantero hondureño Rubilio Castillo lloró y acusó a Joel Contreras de actos racistas, hecho que el jugador de Once Caldas desmintió.

Contreras, quien fue sustituido tras la polémica, tuvo la oportunidad de hablar en la zona mixta, donde aseguró que en ningún momento hizo comentarios racistas:

“La verdad yo creo que es una escena bastante triste. En las cámaras se ve que yo no le digo nada, solo me acerco a darle la mano. Lo único que dije fue ‘levántese’ y el otro se para a llorar diciendo que le dije simio cuando las cosas no son así. Yo tengo una familia que me ha inculcado valores y respeto, donde yo hubiera dicho eso, mejor dicho, el árbitro estaba al lado, me hubiera expulsado sabiendo que tenía era amarilla. Es un clásico, seguramente lo que querían era que me expulsaran al decirme racista, pero las cosas no son así, la verdad me siento triste porque me están atacando bastante sin justa razón porque en ningún momento le dije así. Estoy bastante triste porque no le dije eso y donde tenga que hablar o lo que tenga que hacer, me voy a defender de la mejor manera porque es injusto, no le dije nada y tengo muchos amigos de color, como se dice, entonces triste por esa situación.

No le voy a decir simio y luego darle la mano. Son excusas, es un clásico y me siento triste porque estoy siendo atacado y perseguido. No sé qué de malo hice para que ese jugador diga que le dije simio y salga a llorar porque me está dejando muy mal a mí y a mi familia".