“Negro grandotote”, El Tino Asprilla contó de un engaño que metió y lo dejó bien parado

Faustino Asprilla es de esos personajes con múltiples historias en el fútbol colombiano y se soltó una perlita de cómo se benefició de un engaño que metió con una mentira piadosa.

PUBLICIDAD

Esta historia fue revelada en una conversación con su amigo de toda la vida, Caremonja, sobre la cancha de el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, en donde se dio esa anécdota.

Todo se dio en su época de jugador en donde al ver la violencia con la que lo fue a buscar un rival, le mintió en la cara para que no le entrara tan duro y se terminó aprovechando de su inocencia.

El Tino engañó a rival con cuento de Selección Colombia

Fue en un partido entre Nacional y América cuando Bertulessi Martínez estaba encargado de marcarlo, incluso con la sentencia de que le daría con todo, algo que pasó en la primera entrada, pero para quitárselo, le dijo que lo iban a llevar a La Tricolor, pero solo si demostraba que era calidoso y no pata brava.

“Aquí me pasó una historia con un jugador, Bertulessi Martínez, del América. Lo pusieron a marcarme, un negro grandotote y me resoplaba en la nuca. ‘Te voy a matar, negro, te voy a matar’, me decía y yo, ‘uy, el problema que tengo’”, contextualizó sobre el gramado del estadio.

Luego, “Me tiran una pelota en el primer tiempo al lado de la banca y cuando yo escucho que venía un negro resoplando, dije ‘me mató’, cuando saltó, él tiró la plancha y el Pascual tenía unas vallas y del planchazo que me tiró se llevó el tubo”.

“Entonces yo le digo, ‘Bertulessi, ¿Cómo te vas a tirar así?’ y él me respondió, ‘¿qué querés, que te deje pasar?’”, agregó el exjugador.

PUBLICIDAD

Vea acá: “Lo dicen en privado”, Luis Arturo Henao soltó secreto a voces sobre la Liga colombiana

Y allí llegó la trampa de Asprilla: “Mirá que Bolillo te está mirando porque viene la Selección Colombia, la preolímpica, pero mirá como juega Andrés Escobar y Cassiani, esos manes que la bajan y salen jugando. A ese man solo le gustan los jugadores calidosos. Hoy te vinieron a ver para llevarte a la Selección’. Él me preguntó que si era en serio y yo le dije que sí, pero que si me iba a meter esas patadas no lo llevaba nadie”.

“’Ah, va pa esa’, me dijo. Luego le tiraron un balón y la fue parar, pero le rebotó, porque le rebotaba un bulto de cemento, entonces se la robamos con Aristizábal (risas)”.

Al final, Faustino ‘Tino’ Asprilla terminó convenciendo a punta de mentiras a su rival, Bertulessi Martínez, del América, para que no lo marcara con tanta rudeza porque supuestamente Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez lo estaba observando para la Selección Colombia.