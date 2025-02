Juanfer Quintero le recordó a la hinchada del América de Cali sus compromisos con el club de cara a su debut

América de Cali es uno de los equipos más aclamados de la Liga Betplay por los fichajes que hizo para el 2025, entre ellos JuanFer Quintero, el mediocampista llegado de Racing de Avellanada. Aunque su fichaje ha causado gran expectativa en los hinchas del América, sobre todo teniendo en cuenta que ya se sabe cuándo debutará el astro colombiano con el diablo rojo.

Después de la severa sanción impuesta al conjunto Escarlata, el equipo ha tenido que disputar varios partidos a puerta cerrada debido a los desmanes ocasionados por sus hinchas en la final de Copa perdida ante Nacional. Ahora buscan una reducción de la pena, argumentando que su estrella merece jugar en un estadio lleno. Sin embargo, tras conflictos con la Policía, América confirmó que Juan Fernando Quintero tendrá que debutar a puerta cerrada en el Pascual Guerrero.

¿Cuándo debuta Juan Fernando Quintero?

América de Cali y Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, confirmaron que Juan Fernando Quintero debutará en el partido contra Independiente Santa Fe, en la ciudad de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Eso sí, pese a que no habrá hinchada acompañando el debut de este astro colombiano, América confirmó que una vez sea solventada la sanción impuesta por la ciudad y por la Dimayor, el equipo le hará un reconocimiento como se merece.

Quintero se comprometió con la hinchada del América

Finalmente, a horas del debut de Juan Fernando Quintero con América de Cali, el jugador le recordó a la hinchada los compromisos que adquirió con ellos, en los que asegura que dará todo de si para que el equipo sea campeón:

“Yo, Juan Fernando Quintero Paniagua, como nuevo jugador de la América de Cali, deseo firmar un acuerdo no solo con el club, sino con una de las hinchadas más grandes del país, un pacto en el que me comprometo a llevar y defender la camiseta de la manchita. Con este documento no solo me comprometo a entregar magia, goles, asistencias y espectáculo a la hinchada. también a cumplir las siguientes cláusulas”, aseguró Juanfer Quintero.