“En las malas conoces a tus amigos”: Tulio Gómez se fue contra Dimayor tras no poder jugar en Palmira

América de Cali no pudo irse a jugar al Estadio Francisco Rivera Escobar porque el General de la Policía del Valle informó que era imposible tener presencia de las autoridades en este partido debido a que se anunció muy sobre el tiempo.

De esta manera, el cuadro ‘Escarlata’ anunció que en definitiva sí jugaría en el Pascual Guerrero a puerta cerrada, hecho que indignó en gran medida a Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, quien mandó su mensaje a través de sus redes sociales.

Giovanny Cristancho, General de la Policía del Valle, fue quien habló del problema que hay con el cambio de última hora, razón por la cual no puede modificar el cronograma ya establecido para atender el partido de América vs Santa Fe:

“Policialmente, no tengo como brindar servicio para América vs Santa Fe, también se necesitan 1000 uniformados por ser un partido doble AA y yo debo planear el servicio con anterioridad y debo ser responsable, seguir un protocolo. En este momento cada comandante de policía planea su servicio y el partido no está dentro de la programación”.

Entonces Tulio, no se enojó porque la Policía enviara ese mensaje, sino que recordó la sanción que le pusieron desde Dimayor por la final de la Liga BetPlay 2024, se lavó las manos al decir que los vándalos son los responsables y las víctimas el América de Cali.

“¿Habrá algún equipo en Colombia o en el mundo que lo hayan sancionado por 11 fechas? (Quizás alguno en Turquía) los vándalos cometen sus fechorías y las víctimas que somos los equipos pagamos los platos rotos; difícil sostener una nómina tan costosa jugando a puerta cerrada!!”.

Tulio Gómez finalizó con un llamativo mensaje sobre las amistades: “En buenas tus amigos te conocen, en las malas conoces a tus amigos”.