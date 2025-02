“Teo, ayúdame a recuperar a María”: Gutiérrez ni ha debutado, pero ya tiene compromiso

El regreso de Teófilo Gutiérrez tiene muy felices a los hinchas del Junior de Barranquilla. Uno de ellos cree que ‘Teo’ lo puede ayudar a recuperar su relación sentimental luego de una equivocación y así lo hizo saber al salir del Metropolitano tras la victoria sobre Once Caldas.

Bajo el marco de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2025-1 llegó la primera victoria del ‘Tiburón’ este año y los hinchas no podrían estar más dichosos, pues no solamente consiguieron tres puntos fundamentales para la confianza del equipo, sino que presenciaron el regreso de su ídolo, quien todavía no estaba disponible para jugar.

De todas maneras, la ilusión que hay en la hinchada barranquillera es incomparable, al punto que un aficionado le pidió a Teófilo Antonio que le ayude a conquistar nuevamente a María, quien habría sido su novia hasta un error que él cometió.

La entrevista la compartió ‘Habla Deportes’ en su cuenta de X y rápidamente se viralizó la petición del hincha que aún guarda la esperanza de regresar con su exnovia, quien llegó al estadio con pancarta en mano dedicada a Teófilo: “Teo, ayúdame a recuperar a María”.

El hombre, quien fue entrevistado, no tuvo reparo en pedir a grito herido a María que lo perdone, dejando claro que el partido estuvo muy bueno, pero que lo más importante es poder regresar con su amor.

Junior le ganó a Once Caldas:

Bryan Castrillón abrió la cuenta para el cuadro barranquillero a los 41 minutos del primer tiempo, y luego, José Enamorado puso el segundo tanto para corroborar la victoria del cuadro local sobre Once Caldas.

Con estos tres puntos, Junior llegó a los 6 puntos, mientras que el ‘Blanco Blanco’ se quedó con los las mismas unidades, pero dos posiciones más abajo por la diferencia de gol.