Teófilo Gutiérrez le dejó una advertencia a las figuras del FPC de cara a su debut con el Junior de Barranquilla

Para nadie es un secreto que Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas más importantes que ha tenido Junior de Barranquilla en la más reciente época, y luego de militar en varios equipos del fútbol colombiano, aunque siempre con el deseo de regresar, finalmente pudo convencer a los directivos del ‘Tiburón’ y firmar su anhelada vuelta. Además, en su presentación, le dejó una fuerte advertencia a todos los equipos del FPC.

En su presentación como nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla tras su atropellado paso por el Real Cartagena de la B, el talentoso futbolista le dejó un recado a todos los que dudan de su calidad por su edad y que no confían en su talento de cara a este primer semestre del 2025. Aseguró que si llegó al Junior de Barranquilla es porque el cuerpo técnico sabe que todavía tiene con qué responder dentro del terreno de juego y puede aportar goles y asistencias al equipo.

Pero Teófilo Gutiérrez no se quedó ahí, le envió una seria advertencia a todos los talentosos del Fútbol Profesional Colombiano como Radamel Falcao, Juan Fernando Quintero, Dayro Moreno, Edwin Cardona, Hugo Rodallega y todos los que pelean por el rótulo de ‘el mejor jugador del FPC’. “Yo venía trabajando muy bien porque ya tenía claro que iba a volver a Junior. Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano y yo lo he sido todos los años que he estado acá”, aseguró Teo.

Además, también sentenció diciendo que “sin duda que soy el mejor y se lo demuestro a quien sea, porque las estadísticas no mienten. El ser rey de América pero si lo llevas en tu palmar. Obviamente hay que prepararse y lo vamos a hacer. Porque lo vengo haciendo. Entonces, ese foco está ya prendido, no es que apenas lo voy a a poner ahí, el foco mío ya está prendido”.