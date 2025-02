¿Se aplaza el debut de JuanFer? A última hora, otro cambio de estadio afecta al América vs Santa Fe

América de Cali había anunciado que ya tenía listo el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira para enfrentar a Santa Fe para contar con la presencia de los hinchas en el anhelado debut de Juan Fernando Quintero.

No obstante, desde la Policía del Valle dejaron claro que no podían brindar seguridad al partido, razón por la cual, múltiples fuentes aseguran que el ‘Escarlata’ tendrá que jugar en el Pascual Guerrero a puerta cerrada.

Para poner en contexto la situación, América de Cali todavía no puede jugar en ‘su casa’ con acompañamiento de aficionados porque está vigente la sanción que recibieron tras la final de la Copa BetPlay que se vio permeada por la violencia.

Por tal razón, la institución caleña comenzó a buscar escenario para que los hinchas pudieran disfrutar del primer partido de JuanFer Quintero, así que informaron que llegaron a un acuerdo tanto con la Alcaldía de Cali, la Policía Nacional y la Comisión de Fútbol Local.

Sin embargo, Giovanni Cristancho, General de la Policía del Valle, aseguró que se le sale de las manos contar con presencia de uniformados en dicho encuentro: “Policialmente, no tengo como brindar servicio para América vs Santa Fe, también se necesitan 1000 uniformados por ser un partido doble AA y yo debo planear el servicio con anterioridad y debo ser responsable, seguir un protocolo. En este momento cada comandante de policía planea su servicio y el partido no está dentro de la programación”.

De esta manera, múltiples fuentes como Carlos ‘Petiso’ Arango, Francisco ‘Pacho’ Vélez o ‘América en la red’ aseguraron que América tendrá que jugar definitivamente en el Estadio Pascual Guerrero.

Entonces no se sabe si Quintero debutará a puerta cerrada, pues Tulio Gómez dejó claro que él merece jugar con el acompañamiento de los hinchas: “Presentar a Juan F Quintero en un estadio vacío es como traer a Andrea Bocelli al Teatro Municipal sin público, Un talento así merece un escenario lleno, una ovación que lo reciba y una hinchada que haga vibrar cada toque de balón. Sin eso, la magia se siente, pero no se vive!!”.