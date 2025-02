La Policía le dejó claro a la Alcaldía que no puede estar presente en América vs Santa Fe

En un comunicado publicado en la noche del jueves 13 de febrero, América de Cali informó que el partido contra Independiente Santa Fe no se disputaría en el Estadio Pascual Guerrero, que todavía está sancionado tras los desmanes en la final de la Copa BetPlay 2024, sino que se llevaría a cabo en Palmira: "El partido de este sábado 15 de febrero, donde seremos locales frente a Independiente Santa Fe, se disputará en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira".

Según escribieron, esta decisión la tomaron luego de llegar a un acuerdo con la Alcaldía de Cali, la Policía Nacional y la Comisión de Fútbol Local. No obstante, el General de la Policía del Valle, Giovanni Cristancho, dio a entender que no hubo tal acuerdo porque no hay manera que la Policía se pueda encargar de este partido.

Cristancho habló con ‘Zona Libre de Humo’ donde explicó que ya tiene listo el protocolo para el juego de Cali vs Bucaramanga porque se planeó con anticipación, pero que no es la misma situación para América vs Santa Fe: “El partido del sábado no lo teníamos planeado, esta noche tenemos Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, se necesitan 1000 uniformados y para el sábado no los tengo planeados.

Asimismo, el General insistió en la importancia de informarle a las autoridades la planeación del mes con antelación para no verse en estos problemas:

“Policialmente, no tengo como brindar servicio para América vs Santa Fe, también se necesitan 1000 uniformados por ser un partido doble AA y yo debo planear el servicio con anterioridad y debo ser responsable, seguir un protocolo. En este momento cada comandante de policía planea su servicio y el partido no está dentro de la programación”.

Finalmente, Giovanni Cristancho dejó claro que no es falta de voluntad, sino que realmente es imposible, y ese tema ya lo habían puesto sobre la mesa:

“En la comisión del fútbol dejamos claros y expresamos nuestra preocupación, no es que queramos ser intransigentes o necios, pero esto se debe planear con anterioridad”.