La lluvia afectó hasta el fútbol colombiano y un partido está demorado por las condiciones climáticas

Una fuerte temporada de lluvia atraviesa nuestro país y esto no ha sido ajeno al fútbol colombiano, por ejemplo, el partido Santa Fe vs Atlético Nacional se jugó bajo las frías condiciones climáticas y ahora, el encuentro de Deportivo Pereira vs Deportes Tolima está demorado precisamente por la lluvia tan intensa.

Desde el primer tiempo está lloviendo muy fuerte y el drenaje no ha podido solucionar ese problema, razón por la cual el juego no ha podido fluir de la mejor manera. Es por eso que tomaron la decisión de retrasar la reanudación del juego, pues no era posible jugar bajo esas condiciones.

De hecho, el periodista de ESPN, Julián Capera, dejó claro que el partido debió ser suspendido desde el primer tiempo, no solo por el espectáculo, sino porque los jugadores podrían sufrir lesiones debido a los charcos que se presentan en este momento en el Estadio Hernán Ramírez Villegas:

“Y una pena que hayan permitido jugar el primer tiempo en esas condiciones. Completamente desfigurado el juego y poniendo en riesgo a los futbolistas”, fue el mensaje de Julián Capera en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...