“¿Nada más que hacer?“: Vélez dijo que Lorenzo no convence a varias personas en la FCF

En el Estadio El Campín de Bogotá se vivió un partido de excelente nivel en la noche del 12 de febrero, cuando se enfrentaron Santa Fe y Atlético Nacional, que contó con una asistencia de 12.138 incluyendo a Néstor Lorenzo.

Sin embargo, a Carlos Antonio Vélez no le gustó para nada ver al técnico de la Selección Colombia en el palco del estadio, razón por la cual, aprovechó para darle malas noticias respecto a la Federación Colombiana de Fútbol.

Carlos Antonio dejó claro, en Palabras Mayores de este jueves 13 de febrero, que no le parece relevante la presencia de Néstor Lorenzo en los estadios colombianos si no va a convocar a jugadores que militen en nuestro país:

“En las transmisiones de Win Sport ponchan a Lorenzo en el palco y me hago unas preguntas lógicas, ¿A qué va a los estadios colombianos? ¿Será que no tiene nada más que hacer? ¿Está mostrándose para que se diga que ahí está el técnico de la Selección mirando a Marino?

ÉL descalificó la liga colombiana, dio que no llamaba jugadores de la liga nuestra porque no es competitiva. A veces tiene razón y a veces no.

¿Él tiene que llamar sí o sí a Jhon Jáder Duran porque tiene todos los méritos y juega en Saudí, que no es una liga competitiva, es muy parecida a la nuestra, como México, como la MLS y ahí está James".

Entonces fue cuando Vélez dijo que hay personas en la Federación Colombiana de Fútbol que no están para nada a gusto con el trabajo que ha realizado Néstor Lorenzo, aunque no dijo de quiénes se trataba:

“Además te quiero contar algo, en la Federación hay gente muy inconforme con tu trabajo. El presidente te respalda, pero otros dirigentes creen que se equivocaron”.