“El equipo me gustó”: Alberto Gamero no se escandalizó tras la eliminación de Millonarios

El proceso de Alberto Gamero en Millonarios ha presentado varios altibajos y muchos consideraron que debía terminarse luego de la eliminación que sufrió el equipo de la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, durante el segundo semestre del año, tras la llegada de Falcao, parecía que tenían todo listo para regresar a una final, pero en el último partido se quedaron eliminados tras igualar con Deportivo Pasto.

Durante la rueda de prensa, el técnico samario dejó claro que no está preocupado por el funcionamiento del conjunto ‘Embajador’ porque jugaron bien pese a que no quiso entrar el gol.

Gamero asistió a la conferencia de prensa luego de la eliminación en compañía del capitán, Radamel Falcao García, donde le preguntaron las razones por las que no pudieron sellar la clasificación. Él fue muy sincero y dijo que Millonarios jugó bien, solo les faltó el gol:

“A mí el equipo me gustó porque atacamos de todas las formas, de muchas variantes y de muchas estructuras, todo lo que hicimos fue para ir a buscar el gol y el resultado, pero como les dije a ellos, Pasto también pudo hacernos un gol en contragolpe. Esto es cabeza fría, tranquilidad y mirar qué viene”,

Asimismo, destacó el trabajo del equipo y los doce puntos que consiguieron, elogió a sus jugadores y hasta les agradeció porque la dieron toda a pesar de no conseguir el objetivo:

“Es increíble, pero cierto. A todos los equipos les sacamos cuatro puntos y no nos alcanzó. Yo creo que el equipo no se cayó, hoy el equipo corrió más que ellos, buscando el gol que necesitábamos. Hubo muchas cosas en el partido que no se dieron, pero el equipo no se ha caído. Igual que en el partido contra Santa Fe, hasta el último minuto buscamos la victoria, pero no la conseguimos. Ellos (los jugadores) estarán tristes, igual que yo, pero si vamos a hablar del equipo como seres humanos, estoy agradecido con ellos. Decirles gracias por todo lo que hacen. Esto es fútbol”.