“Castiguen a Carlos Antonio Vélez”: Arriero Herrera estalló por culpa del árbitro Jhon Hinestroza

Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera no ocultó su molestia tras la eliminación de Once Caldas a manos de Deportes Tolima y señaló directamente a Jhon Hinestroza, el árbitro del partido, de ser el responsable de que el cuadro ‘Blanco Blanco’ de Manizales no llegara hasta la final.

PUBLICIDAD

Eso sí, el experimentado entrenador pidió que no lo castiguen por sus palabras, y que, más bien, castiguen al árbitro.

En contexto: Once Caldas había pedido veedores y justamente se despidieron del FPC con polémica arbitral gigante

“¿Qué es lo que están trabajando? No es para que me castiguen. ¡Castíguenlos a ellos! No a los entrenadores ni a los jugadores que se están matando allá. Y el hombre nos quita la posibilidad de ir a una final. ¡Nos la quitó! Piensen un poquito más. No necesitamos ayuda de nadie”, comenzó diciendo ‘El Arriero’ respecto a la polémica jugada en que Junior Hernández se olvidó del balón y derribó a Joel Contreras en el área sobre el final del compromiso.

Lo curioso es que en su enojo, Arriero Herrera fue consciente que lo podrían sancionar por sus palabras y reclamos al arbitraje de Jhon Hinestroza, pero de manera sarcástica dijo que entonces tendrían que sancionar hasta a Carlos Antonio Vélez por decir en la transmisión de Win Sports que era penal:

“Estaba viendo el video. Castiguen a Carlos Antonio Vélez que dijo ‘penalazo’. No nos castiguen a nosotros. Ellos están viendo el partido tranquilos. Dice ‘penalazo’. Y el señor (el árbitro), dice ‘juegue rápido’. No nos dejaba mirar el VAR ni nada”.

*Ver a partir del minuto 3:00*

James Aguirre, quien acompañó al técnico a la rueda de prensa, también arremetió contra el arbitraje: “No nos regalen, pero tampoco que se vea así. Disimulémoslo. Es más fácil disimularlo, pero no esto tan evidente. Y juegue tranquilo, no voy a adicionar más. Por Dios. Le acabamos de quitar una final a Manizales. Nadie nos regaló nada durante todo el torneo. Hay que dejarle todo a mi Dios. Nos duele por todo el esfuerzo del año”.