¿Cuándo fue la última vez que Atlético Nacional y Deportes Tolima se midieron en una final del FPC?

Deportes Tolima aprovechó que dependía de sí mismo, le ganó a Once Caldas, y se clasificó a la final del fútbol colombiano por parte del cuadrangular A. En contraste, Millonarios no aprovechó su ventaja, no pudo ganarle a Deportivo Pasto y Atlético Nacional se quedó con el segundo tiquete a la final de la Liga BetPlay 2024-2 tras golear 3-0 a Santa Fe en Bogotá.

PUBLICIDAD

Recordamos cuándo fue la última vez que se midieron ambos equipos en una final del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Atlético Nacional se aferró al milagro y se le cumplió: Es finalista del fútbol colombiano

El título más reciente del conjunto ‘Verdolaga’ fue conseguido precisamente ante Deportes Tolima, en el primer semestre de 2022.

Aquella final fue vibrante de principio a fin, donde se recuerda mucho el penal que Kevin Mier le atajó a Daniel Cataño donde se fue expulsado el mediocampista, y el gol de Jarlan Barrera en los últimos minutos del juego que ratificó el título para los ‘Verdolagas’.

La final de ida fue victoria de Atlético Nacional 3-1 Deportes Tolima, mientras que el partido de vuelta fue Deportes Tolima 2-1 Atlético Nacional.

Cabe resaltar que hasta el momento no hay fechas para las finales de la Liga BetPlay 2024-2 y se estima que la Dimayor las haga oficiales en el transcurso de la semana.