Se definió el cuadrangular B y quedó listo el primer finalista del fútbol colombiano

El fútbol colombiano durante este 2024 está en su recta final y en simultáneo se disputaron los encuentros de América vs Junior y Deportes Tolima vs Once Caldas para definir al primer equipo clasificado.

El ‘Blanco Blanco’ de Manizales llegó como líder a esta última fecha con la necesidad de sumar solo un punto para decir presente en una final del fútbol colombiano luego de 11 años.

Sin embargo, tenía que visitar a Deportes Tolima, que con la victoria, desplazaba a Once Caldas al segundo lugar del grupo y compraba boleto para el partido definitivo.

Brayan Gil, al minuto 32, decretó el único tanto para la victoria del ‘Vinotinto y Oro’ que alcanzó la final en la Liga BetPlay 2024-2.

América de Cali vs Junior de Barranquilla:

El cuadro ‘Escarlata’ ya no tenía ninguna chance de acceder a la final, pero se quería despedir con altura de la Liga BetPlay 2024-1 ante su gente y Andrés Mosquera se encargó de poner a celebrar a los hinchas desde los once minutos de juego.

Felicitaciones a Deportes Tolima por su nuevo paso a la final del fútbol colombiano.