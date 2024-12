Conozca al hijo de Juan Carlos Osorio, quien no continuará en su equipo del fútbol colombiano

Juan Carlos Osorio es uno de los mejores entrenadores de nuestro país y así lo avalan sus diferentes experiencias tanto en equipos del fútbol colombiano como Atlético Nacional, Once Caldas e incluso Millonarios y América de Cali, sino que también lo confirma su paso por el exterior tanto en la Selección México como en su presente como director técnico de los Xolos de Tijuana.

PUBLICIDAD

Sin embargo, puede que muchas personas no sepan que el estratega tiene asegurado su legado en el fútbol a través de su hijo, quien podría cambiar de aires tras no renovar con su actual equipo.

Vea acá: Carlos Bacca quiere ver pocos hinchas del Junior en el ‘Metro’ si llegan a la final

Juan Sebastián Osorio es el nombre del futbolista de apenas 21 años, quien ha pasado por las divisiones inferiores tanto de Leones Itagüi como de América de Cali, pero quien no continuará en Leones y ahora tiene la posibilidad de irse a la segunda división de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Así lo informó Mariano Olsen, periodista de Win Sports, a través de sus redes sociales:

“JUAN SEBASTIÁN OSORIO (21) no renovó contrato con Leones. El mediocampista nacido en Nueva York, hijo del DT Juan Carlos Osorio, evalúa opciones de 2 equipos para continuar su carrera en la MLS Next Pro (2° división de Estados Unidos)”.

El técnico confesó que su salida de la Selección México fue exclusivamente porque desde la Federación Colombiana de Fútbol le prometieron que sería el sucesor de José Néstor Pékerman, pero después no salieron con nada:

“Creo que mi mayor equivocación en mi carrera profesional. Creí en los directivos colombianos y decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me manifestaron. Me dolió mucho no tomar la Selección Colombia porque esa fue una de las razones por las que me fui de México. En la última parte del Mundial de Rusia ellos me manifestaron que yo era el candidato”.