Juan Carlos Osorio confesó que fue falseado por directivos de la Federación Colombiana de Fútbol

Juan Carlos Osorio habló en México de lo que él considera ha sido el peor error de su carrera profesional y el mismo lo asoció a creer en los directivos colombianos que le quedaron mal y lo dejaron viendo un chispero.

El entrenador risaraldense ahora está dirigiendo a los Xolos de Tijuana, equipo con el que quedó eliminado en la fase de los cuartos de final de la Liga MX ante Cruz Azul, pero ha dejado una buena impresión.

En medio de esa situación, el entrenador habló con el medio TUDNMEX sobre lo que fue su salida de la selección de México y allí soltó la traición que dice recibió.

Directivos de Colombia le incumplieron a Osorio

En medio de la entrevista señaló que su salida del Tri estuvo relacionada a una promesa de llegar a la Selección Colombia que nunca le cumplieron.

“Creo que mi mayor equivocación en mi carrera profesional. Creí en los directivos colombianos y decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me manifestaron”, señaló.

Dejando claro que “Me dolió mucho no tomar la Selección Colombia porque esa fue una de las razones por las que me fui de México. En la última parte del Mundial de Rusia ellos me manifestaron que yo era el candidato”.