‘Pecoso’ Correa confrontó en vivo a periodista que lo acusó de ser líder de ‘revolcón’ contra Pinto

Andrés Felipe ‘Pecoso’ Correa fue uno de los hombres más importantes en el título que consiguió Unión Magdalena en el Torneo BetPlay 2024-2 gracias a la experiencia en cancha que le pudo compartir a sus compañeros.

Esa misma razón lo llevó a estar en boca de un periodista que lo señaló como el líder de un problema grande que se generó en el ‘Ciclón’ que indignó a Jorge Luis Pinto. Sin embargo, el defensor pudo salir a aclarar la situación y hasta confrontó al periodista que había mencionado su nombre.

La conversación sucedió en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio de este miércoles 4 de diciembre, cuando invitaron al futbolista de Unión Magdalena para hablar sobre el título que consiguieron sobre Llaneros, aunque rápidamente el diálogo se enfocó en lo que habían dicho sobre él.

Precisamente, Javier Hernández Bonnet le preguntó por la situación y él dejó claro que sí hubo un problema, pero no fue tan grave como lo hizo ver gran parte de la prensa, aunque él señaló específicamente a Blu Radio y al periodista Fabio Poveda:

“Hay muchas cosas en cuanto a lo que se vive en el día a día. Javier, tú dices que hay cosas que se mencionan, simplemente lo dicen, pero no están ahí en el día a día, dicen cualquier tipo de cosas donde se busca una noticia, al fin y al cabo los actos y hechos son los que hablan. Desafortunadamente, pasó algo la semana pasada con el profesor con nosotros en concentración, él es muy exigente y no queremos centrar las cosas, ya está clara la razón, pero más allá de eso, que por premios o algo así, no fue. El club ha sido muy serio y desde el principio se sabía de su acompañamiento para los objetivos, siempre fueron claros, estuvieron bien pactados y no había por qué volver a tocar esos temas y en ningún momento se hizo. A mí incluso desde Medellín me mandaron un escrito de Blu Radio donde mencionaron mi nombre, mi familia me preguntó por un escrito del señor Fabio Poveda, pero en realidad no tenía conocimiento siquiera de lo que había salido a decir el profesor y tampoco que me habían puesto sobre la mesa que había promovido esas cosas. Dentro de todo, generalmente a los líderes, siempre creen que son los responsables de las cosas, pero es algo con lo que se tiene que cargar”.

El periodista justificó que fue una fuente suya que le mencionó el nombre de Andrés Felipe Correa, así que el jugador se mostró muy respetuoso pero rechazó este proceder, incluyendo las declaraciones que concedió Jorge Luis Pinto

“Frustraba la semana pasada que se hablaba de lo que salió a decir el profe Pinto, que en realidad fue algo de concentración y no tiene nada que ver con el asunto de premios. En realidad hasta él mismo nos sorprendió cómo sale a decir cosas de esas, lo conversamos en su momento”