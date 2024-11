“Perdedera de tiempo”: Vélez ‘aterrizó’ al presidente del Real Cartagena y atacó a Fernando Jaramillo

Carlos Antonio Vélez no fue ajeno al enredo que hay en la segunda división del fútbol colombiano por cuenta del sistema de ascenso que se presta para múltiples interpretaciones debido a la incongruencia en sus estatutos. El periodista habló con el presidente del Real Cartagena, Renato Damiani, para dejarle claro que Dimayor no va a modificar el reglamento con la final entre Llaneros vs Unión Magdalena tan encima.

Resulta que el presidente del conjunto ‘Heróico’ pidió una asamblea extraordinaria para aclarar su papel en el tema del ascenso, pero Carlos Antonio Vélez se encargó de decirle que eso no va a suceder:

“Yo le dije al presidente del Real Cartagena que asamblea no va a haber porque no hay tiempo, eso se lo escuché a los dirigentes del fútbol. Si hoy juegan la primera final, ¿Cuándo vas a hacer una asamblea? Además, por estatutos, tiene que ser cinco días antes y hoy juegan Unión Magdalena vs Llaneros.

Yo sabía, se lo dije al presidente, al final pasó. ¿Saben qué van a hacer? Una reunión informal, eso que suelen hacer allá. ¿Y sabe qué es una reunión informal en Dimayor? Nada. Si no se respetan las asambleas, 12 de diciembre, 20, 23, se determinó todo lo contrario de lo que están haciendo y quedó en un acuerdo el 010.

Si no respetan una asamblea formal y Dimayor no atiende al legislador primario que es el asambleísta y la asamblea, ¿En una charla informal se pueda resolver algo? Es un saludo a la bandera. Hoy a las 11 de la mañana está citada esa reunión informal, otra perdedera de tiempo, eso ya quedó así.

El doctor Jaramillo, que dice una cosa en público y hace otra cosa allá, ya decidió con su gente que se va a decidir a su manera, interpretando él el reglamento. Que les vaya muy bien en su reunión informal.”