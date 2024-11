César Farías pidió disculpas por lo que hizo cuando Junior le empató a Once Caldas

Junior de Barranquilla consiguió un agónico empate en su visita a Once Caldas tras un gol que llegó por medio de Didier Moreno en los últimos instantes del juego, hecho que cayó como ‘balde de agua fría’ a los hinchas presentes en el Estadio Palogrande de Manizales, pero que desató la euforia de los ‘Tiburones’ por llevarse un punto tan difícil.

Sobre esto, César Farías salió a pedir disculpas por su celebración y dejó claro que todo fue producto de la emoción del momento, pues él ni siquiera suele festejar las anotaciones.

En la transmisión de Win Sports no se puede apreciar el comportamiento al que hace referencia Farías, pues cuando las cámaras lo enfocan, él ya está hablando con Santiago Mele para darle una indicación de cara a los instantes finales del compromiso.

Sin embargo, el propio técnico venezolano reconoció que su festejo se pudo prestar para malas interpretaciones, aunque en ningún momento él lo hizo con esa intención. Según reveló en la conferencia de prensa, agarró un balón y lo pateó sin dirección alguna, para celebrar, no solamente que habían logrado empatar tan complejo partido, sino que dieron un paso más hacia la final:

“Quiero pedir unas disculpas públicas. Yo no soy de celebrar goles, pero como entiendo lo difícil que es hacer un gol de visitante y llevarse un punto porque ahora vienen dos partidos de local. Ahora no nos vamos con las manos vacías. Tomé una pelota y la pateé, no llegó a nadie ni lastimó a nadie. Si a alguien le desagradó mi reacción, que me la dio el saber que fue porque todavía podamos llegar a la final, si alguien se ofendió, le pido un millón de disculpas. Merecimos el empate, lo buscamos por todas partes”.