“Eso no es leal”: James Aguirre aseguró que el recogebolas que lo irrespetó solo seguía órdenes

James Aguirre fue elegido como la figura del partido entre América de Cali y Once Caldas que terminó igualado a un gol. No obstante, se presentó un desencuentro en medio del compromiso cuando James Aguirre se dio cuenta que un recogebolas se le había llevado su crucifijo.

Durante la rueda de prensa, el portero acompañó a Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, y ahí explicó qué sucedió y la razón por la que se molestó.

El portero de Once Caldas fue muy claro al señalar la importancia de enseñarle valores a los jóvenes deportistas que desean llegar a ser profesionales:

“Hay cosas que no van con el fútbol, que no deberían pasar en un estadio tan lindo como el Pascual Guerrero. Hay que aprender a respetar, son muchachos jóvenes los recogebolas, que van a llegar a ser profesionales y tenemos que inculcarles cosas buenas”.

Eso sí, Aguirre dio a entender que el recogebolas actuó de esa manera porque estaba siguiendo órdenes, aunque no señaló específicamente quién pudo darle las indicaciones:

“No es posible que lo manden a que le quiten un Cristo al arquero, es algo que no va con el fútbol. Para mí representa mucho y es de respeto, independientemente de la religión que seamos, hay que respetar, tenía amarilla y el árbitro me dijo que me iba a expulsar, pero eso no va con el fútbol”.

Finalmente, James Aguirre hizo hincapié en que no quería quemar tiempo o algo por el estilo, sino que realmente le afectó la acción del joven porque la considera como un completo irrespeto.

“Tenemos que enseñarles a ellos cosas buenas y eso fue lo que pasó, por eso mi rabia, mi dolor, no era que quisiera quemar tiempo porque el tiempo se quema en momentos de juego, pero eso no es leal con uno. Ustedes van a Manizales y se van a encontrar con un respeto y yo soy el primero que me encargo de eso, que los recogebolas y la gente los haga sentir bien porque partimos de ahí, entonces eso me tiene un poco dolido, sé que los muchachos no lo hicieron de mala forma, pero se dio y me di cuenta”.