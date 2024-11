“Se descompuso”: Polilla Da Silva no dio buenas noticias con el estado de salud de Duván Vergara

Duván Vergara en América de Cali vs Once Caldas

América de Cali volvió a dejar puntos en el camino hacia la final, en esta ocasión lo hizo ante su gente en el Estadio Pascual Guerrero ante Once Caldas. Por si no fuera poco, Duván Vergara tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo porque no se encontraba en las mejores condiciones.

Polilla Da Silva habló en la rueda de prensa del estado en que se encuentra Duván Vergara, pero no dio buenas noticias.

Duván Vergara ha sido el mejor futbolista del América de Cali en lo que va del semestre, pero la acumulación de partidos en tan poco tiempo le pasó factura al punto que tuvo que salir del partido correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares, porque realmente no daba más.

De hecho, el ‘11′ se marchó del terreno de juego sobre los 73 minutos en lugar de Alexis Zapata y cuando ya se encontraba en la pista olímpica, tuvo que ser cargado por uno de los integrantes del cuerpo médico. Aparentemente, no estaría en condiciones para marcharse caminando por su cuenta.

Entonces al técnico del conjunto ‘Escarlata’ dio detalles durante la conferencia de prensa de Duván Vergara y dijo que desde el primer tiempo ya habían notado que no estaba en las mejores condiciones, pero fue en el complemento cuando definitivamente no dio más.

“Él ya en el primer tiempo había manifestado que estaba muy fatigado, pero que se sentía bien como para seguir jugando. Lo estábamos evaluando en cada momento a ver si podía seguir o lo teníamos que reemplazar. El hecho fue que salió extenuado, llegó al vestuario y se descompuso, era un síntoma claro que no estaba bien y que estaba padeciendo el partido”.

Hasta el momento no se conoce si Duván Vergara se ausentará de los próximos partidos, así que será necesario esperar un parte médico por cuenta del América explicando la situación.