Jaime Dinas protagonizó airada discusión con colega de Win Sports en zona mixta de Colombia vs Ecuador

Mucha polémica se generó respecto a la zona mixta en el Metropolitano de Barranquilla tras el compromiso que enfrentó a Colombia vs Ecuador, especialmente por las respuestas tanto de Jhon Jáder Durán como de Richard Ríos, que los llevaron a ser catalogados hasta de prepotentes.

Sin embargo, en redes sociales también se difundió un video de una acalorada discusión entre dos periodistas: Jaime Dinas y René Wehdeking.

No se puede apreciar con exactitud el motivo por el cual ambos periodistas están discutiendo, pero Jaime Dinas le pide a su colega de Win Sports que respete su trabajo y que los jugadores no son suyos, dando a entender que no le había permitido un espacio de preguntas para los demás presentes.

No obstante, Wehdeking también responde a la altura del airado desencuentro y le dice frases como ‘te jodiste’, ‘entonces pregunta’ o ‘no te ahueves’.

A continuación le presentamos el video en la zona mixta en la pelea entre Jaime Dinas y René Wehdeking.

No es la primera vez que Jaime Dinas se va contra un colega:

El polémico periodista colombiano ha estado en ‘el ojo del huracán’ en reiteradas ocasiones, también con acusaciones a colegas. La más reciente fue contra Óscar Rentería, periodista que hizo parte durante muchos años de Win Sports y Caracol Radio en el famoso programa ‘El Pulso del Fútbol’.

Según Dinas, Rentería es uno de los culpables de la crisis que está viviendo Deportivo Cali, pues lo acusó de presionar a los directivos del conjunto ‘Azucarero’ para que pusieran a jugar a un familiar suyo:

“Durante varios años los Dirigentes @AsoDeporCali se arrodillaron y “cagaron” por la presión de Óscar Rentería y a todo DT le imponían a Edo Niño (Yerno del Periodista) desconociendo a Jorge Rayo, quien es el verdadero entrenador y formador de los Arqueros (as) de la Cantera”