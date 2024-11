Acusan de prepotentes a dos futbolistas de la Selección Colombia tras la derrota con Ecuador

Es evidente la frustración de hinchas, jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia tras la derrota a manos de Ecuador, que no solamente desplazó a la ‘Tricolor’ hasta el cuarto puesto, sino que rompió una racha de 51 años sin perder contra este rival en Barranquilla.

Varios futbolistas estuvieron presentes en la zona mixta donde hablaron con la prensa y dieron sus impresiones del partido, pero dos de ellos han sido fuertemente criticados “por prepotencia”.

Por un lado, fue el mediocampista Richard Ríos, quien no tuvo la mejor actitud cuando le preguntaron por la jugada del gol, tal parece que sintió una crítica personal y le devolvió la cuestión al periodista, aunque sin la mejor actitud:

“¿Por qué viene la pregunta básicamente a mí? Tú me preguntaste y yo te estoy respondiendo. Yo no tengo nada contra usted y siempre respondo. Acepto tu crítica, el gol sale de un error mío, son cosas que tengo que mejorar y acepto que no fue uno de los mejores partidos. Tengo que llegar a casa y mirar los errores que cometí, aprender de lo que se hizo mal y no volver a cometerlos”.

Por otra parte, Jhon Jáder Durán se retiró airado luego de responderle a un periodista de manera grosera, invalidando sus argumentos: “¿Por qué no eres técnico? De afuera se ven los espacios. Se habla mucho, hay que entrar y jugar para ver cómo son las cosas”.

Estos comportamientos no han gustado para nada y así lo hicieron saber en redes sociales:

- “La grosería de Jhon Jader, Richard y hasta Lorenzo hoy con la prensa si indefendible. A veces hay preguntas puntudas, pero hoy contestaron mal porque sí. Se les ha exaltado un año entero con todos los adjetivos”.

- “Ya no se puede preguntar nada entonces. ¡Qué prepotencia!”

- “Durán en solo partidos se lo devoró el personaje y además contesta de esa forma, no estaba preparado para lo que llegó, una pena, tiene talento pero no es Zlatan, como lo quieren vender”.

- “Una cosa es creérsela, otra es creerse más que los demás. Jhon Jader y hasta Ríos deberían bajarle un poco, sobretodo cuando no S gana. Ahí es donde hay que demostrar más altura y gallardía”.

- “No pasó un mes de este trino, fue un juego en el que Durán mostró lo mejor de su calidad como jugador y sus malas reacciones. En aquel momento había comunión con él y la Selección, pero se advirtió que apenas llegaran las vacas flacas se lo iban a cobrar. Durán necesita buenos consejos de sus cercanos, menos alcahuetería y aplausos a todo lo que hace y más palabras que le ayuden a crecer”.