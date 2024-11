“No jodás Iñigo”: Antonio Casale habló por muchos sobre el DT de James en Rayo Vallecano

Una vez más, James Rodríguez quedó relegado al banco de suplentes en el partido donde Rayo Vallecano recibía a Las Palmas, aunque en esta oportunidad sí pudo sumar minutos, aunque fue al 75´cuando su equipo ya iba perdiendo por tres goles.

PUBLICIDAD

Ante esto, Antonio Casale ‘estalló' en sus redes sociales y habló por muchos sobre Íñigo Pérez.

Le puede interesar: Jhon Jáder Durán confesó realmente cómo es tener al ‘Dibu’ Martínez de compañero en Aston Villa

Este viernes 8 de noviembre, Rayo Vallecano vs Las Palmas daban inicio a la fecha 13 de la liga española. El conjunto de Vallecas se ubica en la novena posición y quería seguir sumando para acercarse a los puestos de competiciones europeas, pero no contaban con la buena actuación del equipo visitante.

Desde los 6 minutos de juego se fue adelante Las Palmas gracias a una anotación de Fabio Silva y así terminó el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Aridane Hernández metió un gol en contra que cayó como ‘balde de agua fría’ para las pretenciones del Rayo, que recibió un golpe certero con la tercera anotación que llegó a través de Manu Foster, mientras James esperaba en el banco.

Íñigo Pérez se animó a darle minutos al colombiano cuando faltaba muy poco tiempo y no había mucho por hacer. James lo intentó, pero no tuvo mucha participación, y por supuesto, no pudo hacer nada para revertir el marcador, más allá que lograron descontar por medio de un autogol de McKenna.

Ante esto, el periodista de RCN Radio y de ESPN se pronunció a través de sus redes sociales donde fue claro con su punto de vista contra la decisión de Íñigo en este partido con James:

“No jodás Iñigo. Vas perdiendo 3/0 y ahí sí metes a James Rodríguez. DT pequeño de equipo que no piensa en grande”.